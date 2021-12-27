“الجاسر”: مغادرة حمدالله كانت سبباً في فوز “النصر” واستقراره.. وهذا ما يحدث عندما يلمع نجمه

قال الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، إن مغادرة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نادي النصر كانت سبباً في فوز الأخير واستقراره.
وأوضح الجاسر خلال لقائه ببرنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن نادي النصر يمكنه المنافسة على بطولة الدوري مرة أخرى بعد فوزه على نادي الحزم، مشيراً إلى أنه لا توجد نتائج مضمونة تحتم فوز فريق بعينه.
ولفت إلى أن حمدالله قد يكون إضافة قوية للاتحاد في الموسم الأول بينما الموسم الثاني قد يتأثر، مبيناً أن الأمر متوقف على مدى انضباطه بعد أن يصبح نجماً للفريق.
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: مغادرة #حمد_الله كان لها دور إيجابي في عودة #النصر للانتصارات والاستقرار #المنتصف pic.twitter.com/TILlxU3juI
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) December 25, 2021
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: إذا تحول #حمد_الله إلى نجم في #الاتحاد سيفعل كما فعل مع #النصر #المنتصف pic.twitter.com/jJL0aXik9h
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) December 25, 2021
وفق “أخبار 24”.