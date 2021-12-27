صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية لتشمل تحديث السلالم الكهربائية القائمة داخل المسجد النبوي.
وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الموافقة الكريمة على تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية تشمل تحديث السلالم الكهربائية القائمة داخل المسجد النبوي الشريف، وفقاً لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية.
وأضافت أن الموافقة تشمل أيضا مشاريع التطوير في المسجد النبوي من خلال تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات، ليجد زائرو المسجد النبوي الراحة والطمأنينة في أدائهم لعباداتهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان. وفق “أخبار 24”.