نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الجوازات” تؤكد ضرورة حجز موعد إلكتروني عند استلام جواز السفر
27/12/2021   1:53 م

“الجوازات” تؤكد ضرورة حجز موعد إلكتروني عند استلام جواز السفر

+ = -
222

أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة حجز موعد إلكتروني من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وذلك عند تسلّم جواز السفر السعودي بعد الإصدار أو التجديد.

وأوضحت المديرية أن الاستلام يتم بعد 3 أيام عمل من تاريخ تنفيذ الطلب، وذلك من خلال اختيار خدمة (المواعيد – الجوازات – استلام جواز السفر السعودي).

ودعت “الجوازات” المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة، التي تتيح خدمة إصدار وتجديد جواز السفر وتسليمه عبر العنوان الوطني من البريد السعودي (سُبل)، مشددة على أهمية المحافظة على جوازات السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة. وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” تؤكد ضرورة حجز موعد إلكتروني عند استلام جواز السفر

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191259.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.