صورة عفوية تجمع الملك فهد ونجله الأمير عبدالعزيز في صغره بإحدى المناسبات

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة عفوية تجمع الملك الراحل مع نجله الأمير عبدالعزيز بن فهد في صغره.
وأظهرت الصورة الملك فهد وهو يضع يديه فوق كتفي الأمير عبدالعزيز بن فهد، والذي كان يرتدي بزة رسمية وربطة عنق.
كما أظهرت الصورة التي التقطت في إحدى المناسبات، نظرة فخر من الراحل الملك فهد لابنه، مصحوبة بابتسامة حنان للأمير عبدالعزيز.
العفوية ونظرة الحنان والفخر في عيون #الملك_فهد رحمه الله لنجله الأمير عبدالعزيز بن فهد في صغره في إحدى المناسبات. pic.twitter.com/gnAYnA4f14
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) December 27, 2021
وفق “أخبار 24”.