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جديد المحليات > صورة عفوية تجمع الملك فهد ونجله الأمير عبدالعزيز في صغره بإحدى المناسبات
27/12/2021   11:04 م

صورة عفوية تجمع الملك فهد ونجله الأمير عبدالعزيز في صغره بإحدى المناسبات

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة عفوية تجمع الملك الراحل مع نجله الأمير عبدالعزيز بن فهد في صغره.

وأظهرت الصورة الملك فهد وهو يضع يديه فوق كتفي الأمير عبدالعزيز بن فهد، والذي كان يرتدي بزة رسمية وربطة عنق.

كما أظهرت الصورة التي التقطت في إحدى المناسبات، نظرة فخر من الراحل الملك فهد لابنه، مصحوبة بابتسامة حنان للأمير عبدالعزيز.

وفق “أخبار 24”.

صورة عفوية تجمع الملك فهد ونجله الأمير عبدالعزيز في صغره بإحدى المناسبات

جديد المحليات
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