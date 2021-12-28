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جديد المحليات > استشاري ينصح بعدم الخروج من المنزل إن كانت درجة الحرارة أقل من 10 مئوية.. لهذا السبب
28/12/2021   7:09 ص

استشاري ينصح بعدم الخروج من المنزل إن كانت درجة الحرارة أقل من 10 مئوية.. لهذا السبب

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نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بعدم الخروج من المنزل قدر الإمكان إلا للضرورة، إن كانت درجة حرارة الجو أقل من 10 درجات مئوية.

وأوضح النمر أن الأسوأ من البرد الشديد هو الرياح المصاحبة له، والتي تخفض درجة الحرارة كثيراً، مشدداً على الحرص على عدم التعرض لتلك الرياح عند الخروج من المنزل.

وأضاف أنه من الحقائق المعروفة علمياً أنه نسبة حدوث جلطات القلب دولياً تزداد خلال فصل الشتاء، ومع كل درجة مئوية تنخفض فيها الحرارة تزداد نسبة حدوث جلطات القلب بنسبة 1.6 % لكلا الجنسين خاصة كبار السن. وفق “أخبار 24”.

استشاري ينصح بعدم الخروج من المنزل إن كانت درجة الحرارة أقل من 10 مئوية.. لهذا السبب

جديد المحليات
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