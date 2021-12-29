بعد غياب قرابة العام.. “الشمراني” يعود لقيادة مباراة الهلال ضد الفيصلي

كشفت مصادر صحفية، مساء الثلاثاء، عن هوية الحكم الذي سيدير مواجهة فريق الهلال أمام نظيره الفيصلي، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر، إن لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أسندت للحكم ماجد الشمراني، قيادة مباراة الهلال أمام الفيصلي في الجولة المقبلة بدوري المحترفين.
وأشارت المصادر، إلى أن آخر مباراة قادها الشمراني للهلال كانت أمام الأهلي الموسم الماضي، وشهدت انتقادات هلالية حادة بسبب مطالبات باحتساب ضربات جزائية لصالح الشهري حينها. وفق “أخبار 24”.
كما يقود مباراة الحزم والطائي الحكم خالد الطريس، فيما يحكم مباراة الاتفاق ضد الفيحاء الحكم سلطان الحربي، بينما يدير لقاء التعاون ضد ضمك الحكم ديرليس لوبيز من “أوروغواي”.