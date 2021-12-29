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جديد المحليات > “الشؤون الإسلامية” تدعو لارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الحضور للمسجد
29/12/2021   4:20 م

“الشؤون الإسلامية” تدعو لارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الحضور للمسجد

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دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأربعاء)، إلى ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الحضور للمسجد.

من جهته، قال وزير الشؤون الإسلامية، د. عبداللطيف آل الشيخ، إن ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا بجانب ظهور المتحور “أوميكرون” يتطلب من المصلين المزيد من التعاون في تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية تضمن -بعد توفيق الله- سلامة الجميع، مؤكدًا أنها واجب شرعي ومسؤولية وطنية، لذا يجب على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والعمل معًا لحماية الوطن من الوباء. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الإسلامية” تدعو لارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الحضور للمسجد

جديد المحليات
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