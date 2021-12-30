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جديد المحليات > بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا مكان في المساجد للمستهتر بالإجراءات الاحترازية
30/12/2021   10:55 م

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا مكان في المساجد للمستهتر بالإجراءات الاحترازية

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، التزام الوزارة بتطبيق كل ما يرد إليها من وزارة الصحة حتى تكون بيوت الله في منأى عن أن تكون حاضنة للوباء.

ووجه خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الخميس) الأئمة بإدارة المساجد باحترافية من أجل مصلحة المصلين وألا يجعلوا للمستهتر والمتساهل مكاناً.

وأشار إلى أن أي تساهل مع المستهتر سيهدم الأعمال الجبارة التي تسعى لإنقاذ المواطن والمقيم من الجائحة، وأنه يجب توعية الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا مكان في المساجد للمستهتر بالإجراءات الاحترازية

جديد المحليات
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