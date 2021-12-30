بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا مكان في المساجد للمستهتر بالإجراءات الاحترازية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، التزام الوزارة بتطبيق كل ما يرد إليها من وزارة الصحة حتى تكون بيوت الله في منأى عن أن تكون حاضنة للوباء.
ووجه خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الخميس) الأئمة بإدارة المساجد باحترافية من أجل مصلحة المصلين وألا يجعلوا للمستهتر والمتساهل مكاناً.
وأشار إلى أن أي تساهل مع المستهتر سيهدم الأعمال الجبارة التي تسعى لإنقاذ المواطن والمقيم من الجائحة، وأنه يجب توعية الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
فيديو | آل الشيخ لـ #الإخبارية: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد والجوامع#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lLyda5M4oA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2021