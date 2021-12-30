نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “الهلال” يفاضل بين هذين المدربين حال رحيل “جارديم”
30/12/2021   10:55 م

“الهلال” يفاضل بين هذين المدربين حال رحيل “جارديم”

+ = -
1223

كشفت مصادر عن الاسمين المرشحين لقيادة فريق الهلال حال استقرت إدارة النادي على الاستغناء عن المدير الفني الحالي لفريقها، ليوناردو جارديم.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياض”، إلى أن إدارة الهلال تضع الثنائي: الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي خورخي خيسوس على رأس المدربين الذين تُفكر في الاستعانة بهم حال استغنت عن جارديم.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى وجود حيرة بين الهلاليين في الاختيار بين أحدهما ليكون بديلاً حال رحيل جارديم؛ حيث يستطيع دياز فسخ تعاقده مع النصر الإماراتي فيما رحل خيسوس عن بنفيكا البرتغالي.

ويحتل الهلال المركز الخامس بجدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 21 نقطة جمعها من 13 مباراة.

“الهلال” يفاضل بين هذين المدربين حال رحيل “جارديم”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191831.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.