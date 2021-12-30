“الهلال” يفاضل بين هذين المدربين حال رحيل “جارديم”

كشفت مصادر عن الاسمين المرشحين لقيادة فريق الهلال حال استقرت إدارة النادي على الاستغناء عن المدير الفني الحالي لفريقها، ليوناردو جارديم.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياض”، إلى أن إدارة الهلال تضع الثنائي: الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي خورخي خيسوس على رأس المدربين الذين تُفكر في الاستعانة بهم حال استغنت عن جارديم.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى وجود حيرة بين الهلاليين في الاختيار بين أحدهما ليكون بديلاً حال رحيل جارديم؛ حيث يستطيع دياز فسخ تعاقده مع النصر الإماراتي فيما رحل خيسوس عن بنفيكا البرتغالي.
ويحتل الهلال المركز الخامس بجدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 21 نقطة جمعها من 13 مباراة.