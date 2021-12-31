الشركة المطورة لـ”النخبة السكني” توضح حقيقة إلغاء حجوزات 900 أسرة في مشروعها بالدمام

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لمشروع النخبة السكني، بندر الضحيك، حقيقة إلغاء حجوزات نحو 900 أسرة في المشروع الذي يجري تنفيذه بمدينة الدمام، ومتى سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات.
وقال الضحيك في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المشروع قائم والحجوزات موجودة لكن بعض تلك الحجوزات غير مُكتملة من الناحية البنكية، لذا يجب على الحاجزين مراجعة الملاحظات حتى تكتمل هذه الحجوزات.
وأضاف أنه تم الانتهاء بالفعل من إنشاء البنية التحتية بالمشروع من كهرباء ومياه وطرق، ويتبقى الإنشاءات السكنية وتوقيع العقود والتي سيتم البدء فيها خلال الشهور القليلة المقبلة.
فيديو | بعد ما طرحته الإخبارية عن معاناة 900 أسرة حجزت عقارا في أحد مشاريع البيع على الخريطة في #الدمام .. متى ستوقع العقود مع من سجلوا في المشروع ومتى يبدأ تنفيذه؟
الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لمشروع النخبة السكني يجيب لـ #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/SB2zwBMxeP
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 30, 2021
وفق “أخبار 24”.