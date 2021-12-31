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جديد المحليات > الشركة المطورة لـ”النخبة السكني” توضح حقيقة إلغاء حجوزات 900 أسرة في مشروعها بالدمام
31/12/2021   5:53 م

الشركة المطورة لـ”النخبة السكني” توضح حقيقة إلغاء حجوزات 900 أسرة في مشروعها بالدمام

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أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لمشروع النخبة السكني، بندر الضحيك، حقيقة إلغاء حجوزات نحو 900 أسرة في المشروع الذي يجري تنفيذه بمدينة الدمام، ومتى سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات.

وقال الضحيك في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المشروع قائم والحجوزات موجودة لكن بعض تلك الحجوزات غير مُكتملة من الناحية البنكية، لذا يجب على الحاجزين مراجعة الملاحظات حتى تكتمل هذه الحجوزات.

وأضاف أنه تم الانتهاء بالفعل من إنشاء البنية التحتية بالمشروع من كهرباء ومياه وطرق، ويتبقى الإنشاءات السكنية وتوقيع العقود والتي سيتم البدء فيها خلال الشهور القليلة المقبلة.

وفق “أخبار 24”.

الشركة المطورة لـ”النخبة السكني” توضح حقيقة إلغاء حجوزات 900 أسرة في مشروعها بالدمام

جديد المحليات
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