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جديد المحليات > “السياحة” تلزم أصحاب المنشآت السياحية بتطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامة
31/12/2021   5:55 م

“السياحة” تلزم أصحاب المنشآت السياحية بتطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامة

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أكد مصدر في وزارة السياحة أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية للتحقق من التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضح المصدر أن الوزارة ألزمت المشغلين للأنشطة السياحية بمتابعة التحديثات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ذات العلاقة من خلال زيارة الموقع الرسمي لهيئة الصحة العامة “وقاية” ومنها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وبروتوكول الحجر المؤسسي والإجراءات الاحترازية بقاعات الافراح والمناسبات الموجودة داخل مرافق الإيواء السياحي.

وأبان أن الوزارة تواصل جولاتها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية الأخرى بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بفيروس “كورونا”، مؤكدا أن مركز العناية بالسائح يسعد بتلقي أي شكاوى وبلاغات عند ملاحظة أي تقصير أو تهاون بذلك في هذا الجانب على الرقم 930. وفق “أخبار 24”.

“السياحة” تلزم أصحاب المنشآت السياحية بتطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامة

جديد المحليات
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