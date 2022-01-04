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جديد المناطق > بن حثلين يقدم نصيحة للمتسابقين في رالي داكار 2022 عند عبور قطعان الإبل
04/01/2022   10:13 م

بن حثلين يقدم نصيحة للمتسابقين في رالي داكار 2022 عند عبور قطعان الإبل

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قدّم رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، نصيحة للمتسابقين في رالي داكار 2022 عند عبورهم أمام قطعان الإبل أثناء خوضهم السباق.

ونصح بن حثلين المتسابقين بعدم المرور من أمام الإبل، وإنما من خلفها.

وأرفق مقطع فيديو يظهر أحد المتسابقين عند محاولته العبور من خلال قطيع من الإبل، ما تسبب بفزع الإبل، وهو ما قد يشكل خطورة على المتسابقين.

وفق “أخبار 24”.

بن حثلين يقدم نصيحة للمتسابقين في رالي داكار 2022 عند عبور قطعان الإبل

جديد المناطق
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