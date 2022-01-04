بن حثلين يقدم نصيحة للمتسابقين في رالي داكار 2022 عند عبور قطعان الإبل

قدّم رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، نصيحة للمتسابقين في رالي داكار 2022 عند عبورهم أمام قطعان الإبل أثناء خوضهم السباق.
ونصح بن حثلين المتسابقين بعدم المرور من أمام الإبل، وإنما من خلفها.
وأرفق مقطع فيديو يظهر أحد المتسابقين عند محاولته العبور من خلال قطيع من الإبل، ما تسبب بفزع الإبل، وهو ما قد يشكل خطورة على المتسابقين.
نصيحة لإخوانا المتسابقين في رالي داكار 2022, من اخوانكم في نادي الإبل، لا تحاول العبور أمام الناقة. تعالها من الخلف ( الريوس مفصول )🇸🇦 pic.twitter.com/0mrWVcxcLS
— فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) January 4, 2022
وفق “أخبار 24”.