“الموارد البشرية”: ندرس القطاعات والمهن التي تستوعب أعداداً كبيرة من المواطنين.. وقريباً توطين قطاع الإعلام

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نيتها توطين المهن الإعلامية، حيث إنها تقوم بدراسة وتحليل القطاع الإعلامي استعدادا لتوطينه.
وقالت إدارة الشؤون الإعلامية بالوزارة لـ”أخبار 24″ إنه ضمن سياسة التوطين التي تنتهجها “الموارد البشرية” في توطين القطاعات والمهن النوعية والأنشطة التي تستوعب أعدادًا كبيرة من المواطنين فإن قطاع الإعلام يُعد من ضمن القطاعات الواعدة التي يتم دراستها وتحليلها في سوق العمل.
وأضافت أن قرارات التوطين تأتي ضمن الإستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، وانطلاقا من حرصها على الاستمرار في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.