نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. أكاديمي يقترح تدشين برنامج يشجع التزاوج بين “القبيلي وغير القبيلي والبدوي والحضري”
04/01/2022   10:13 م

بالفيديو.. أكاديمي يقترح تدشين برنامج يشجع التزاوج بين “القبيلي وغير القبيلي والبدوي والحضري”

+ = -
1379

اقترح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود، الدكتور سعد الصويان، تدشين حركة أو برنامج يساعد على دمج المجتمع والتصاهر بين أبنائه بمختلف طوائفهم.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يتمنى من صناع القرار تدشين برنامج يشجع على التزاوج والتصاهر بين القبيلي وغير القبيلي، والبدوي والحضري، والشيعي والسني، بالإضافة إلى انتقال الكوادر من منطقة معينة للعمل في أخرى، بما يسهم في القضاء على التفككات الموجودة بالمجتمع. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن دور القبيلة كداعم للدولة قد انتهى، حيث غيَّرت رؤية 2030 الاتجاه للتركيز على الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المحققة، بدلًا من التفاخر بالأصل والمكان والأصل، موضحًا أن السعودية دولة عصرية يجب ألا تكون تقسيماتها قبلية.

بالفيديو.. أكاديمي يقترح تدشين برنامج يشجع التزاوج بين “القبيلي وغير القبيلي والبدوي والحضري”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192478.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.