بالفيديو.. أكاديمي يقترح تدشين برنامج يشجع التزاوج بين “القبيلي وغير القبيلي والبدوي والحضري”

اقترح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود، الدكتور سعد الصويان، تدشين حركة أو برنامج يساعد على دمج المجتمع والتصاهر بين أبنائه بمختلف طوائفهم.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يتمنى من صناع القرار تدشين برنامج يشجع على التزاوج والتصاهر بين القبيلي وغير القبيلي، والبدوي والحضري، والشيعي والسني، بالإضافة إلى انتقال الكوادر من منطقة معينة للعمل في أخرى، بما يسهم في القضاء على التفككات الموجودة بالمجتمع. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن دور القبيلة كداعم للدولة قد انتهى، حيث غيَّرت رؤية 2030 الاتجاه للتركيز على الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المحققة، بدلًا من التفاخر بالأصل والمكان والأصل، موضحًا أن السعودية دولة عصرية يجب ألا تكون تقسيماتها قبلية.
د.سعد الصويان: أتمنى من صناع القرار تدشين حركة أو برنامج للتشجيع على التزاوج والتصاهر بين “القبيلة وغير القبيلة والبدوي والحضري والشيعي والسني” من أجل دمج المجتمع#سعد_الصويان_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/FqvMv7UOKa
— في الصورة (@almodifershow) January 3, 2022