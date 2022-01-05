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جديد المحليات > بالفيديو.. متحدث “الصحة” يرد على معلومة مغلوطة يرددها البعض مؤخراً بشأن متحورات كورونا
05/01/2022   8:30 ص

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يرد على معلومة مغلوطة يرددها البعض مؤخراً بشأن متحورات كورونا

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أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، حقيقة معلومة مغلوطة يرددها البعض مؤخراً بشكل كبير ومنهم مختصون، وهي أن كثرة ظهور متحورات فيروس كورونا تقلل من حدتها وخطورتها.

وقال العبدالعالي خلال مداخلة مع قناة “السعودية”، إن هذه المعلومة مغلوطة؛ لأن التحور له عدة خصائص وأنماط، منها أنه قد يأتي سريع الانتشار وقد يكون أسوأ من المتحورات التي سبقته، من حيث الأعراض والخطورة.

ولفت إلى أنه يجب المحافظة على أخذ اللقاحات المضادة للفيروس، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة لهذه المرحلة؛ من أجل مواجهة كورونا ومتحوراتها. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يرد على معلومة مغلوطة يرددها البعض مؤخراً بشأن متحورات كورونا

جديد المحليات
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