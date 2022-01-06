“الداخلية”: إعلان نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (الخميس)، نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي برتبة “جندي”.
ونبهت على المقبولين بطباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة “أبشر – توظيف” وإحضار نتيجة القبول، وأصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد نسختين منها، وصورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.
وأضافت أنه يُمنع اصطحاب المرافقين، كما يُمنع الدخول بالحقائب، بينما يُسمح بحافظة البطاقة فقط مع ملف المستندات، مشددة على التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي. وفق “أخبا 24”.
ونوهت بعدم السماح بدخول مقر لجنة القبول والتسجيل إلا بتحميل تطبيق توكلنا، كما يُمنع استخدام الجوال والتصوير داخل لجان القبول والتسجيل ومرافق المبنى، موضحة أسماء المقبولين على الرابط المخصص لذلك.