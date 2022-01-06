“الأرصاد”: طقس مستقر في الأيام القادمة.. وأمطار على هذه المناطق بدءًا من يوم الاثنين

كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الخميس، عن الحالة الجوية التي ستشهدها المملكة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح، خلال حديثه لنشرة النهار على قناة “الإخبارية”، أن المملكة ستشهد استقراراً في الأجواء على معظم المناطق بشكل واضح وملموس مع الميل للبرودة.
وأضاف أنه اعتباراً من يوم السبت ستتحول اتجاهات الرياح إلى جنوبية وجنوبية غربية، ما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة الصغرى منها، ومن يوم الاثنين ستهطل الأمطار على منطقة تبوك وسواحل المدينة المنورة، وقد تشمل محافظة جدة بأمطار متوسطة إلى غزيرة.
فيديو | محلل الطقس بمركز الأرصاد “عقيل العقيل” لـ #نشرة_النهار:
استقرار الأجواء في معظم مناطق #المملكة.. وتوقعات بهطول أمطار على تبوك وسواحل المدينة المنورة ابتداء من يوم الاثنين المقبل #الإخبارية pic.twitter.com/re9VqdXx5g
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2022
وفق “أخبار 24”.