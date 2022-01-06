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جديد المحليات > “الأرصاد”: طقس مستقر في الأيام القادمة.. وأمطار على هذه المناطق بدءًا من يوم الاثنين
06/01/2022   11:29 م

“الأرصاد”: طقس مستقر في الأيام القادمة.. وأمطار على هذه المناطق بدءًا من يوم الاثنين

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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الخميس، عن الحالة الجوية التي ستشهدها المملكة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح، خلال حديثه لنشرة النهار على قناة “الإخبارية”، أن المملكة ستشهد استقراراً في الأجواء على معظم المناطق بشكل واضح وملموس مع الميل للبرودة.

وأضاف أنه اعتباراً من يوم السبت ستتحول اتجاهات الرياح إلى جنوبية وجنوبية غربية، ما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة الصغرى منها، ومن يوم الاثنين ستهطل الأمطار على منطقة تبوك وسواحل المدينة المنورة، وقد تشمل محافظة جدة بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: طقس مستقر في الأيام القادمة.. وأمطار على هذه المناطق بدءًا من يوم الاثنين

جديد المحليات
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