شاهد.. تفاصيل رحلة قبل 46 عاماً جمعت طلاباً أصبح منهم الأكاديمي والضابط والقاضي

استعرض مدون تويتر عبدالله العدواني صورًا لرحلة طلابية للمرحلة الثانوية قبل 46 عامًا، والتي كان ضِمنها كطالب الشيخ عايض القرني، وعميد كلية الشريعة الدكتور يحيى السعدي، والقاضي بديوان المظالم الشيخ عائض بن شبيب حالياً.
وأوضح العدواني وهو ضابط أمن متقاعد لـ “أخبار 24″، أن الرحلة التي جمعته بزملائه طلاب المعهد العلمي بأبها استمرت 12 يوماً، وكانت من أبها إلى مكة مروراً بالطائف والباحة.
وأشار إلى أنه الوحيد من بين طلاب الرحلة الذي كان يحمل كاميرا تقوم بالتقاط الصور وتحميضها في الوقت نفسه، مؤكدًا أن الصور كانت محفوظة طيلة السنوات الماضية في إحدى الحقائب القديمة “الحمراء”، حيثُ جمعت ذكريات وصوراً للرحلة.
وأوضح، أن الشيخ عايض القرني كان من يومه مرحاً وسريع البديهة، كما كان يحب كتابة الشعر وإلقاءه، مضيفاً أن القرني كان من صغره مطلعاً ومحبًا للعلم والتعلم، حيث كان يستغل مكتبات المعاهد العلمية أثناء فترة الدراسة والرحلة باستعارة الكتب وقراءتها.
وذكر أن عددهم في تلك الرحلة كان 20 طالباً تقريباً، كما أن الرحلة كانت باشتراك بقيمة 50 ريالاً، مؤكدًا أنهم كانوا ينزلون بفروع المعاهد العلمية كسكنٍ لهم في كل منطقة مروا بها حتى استقروا بمعهد مكة العلمي لأيام وأدوا العمرة منه.