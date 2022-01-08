بالفيديو.. هل يُشرع الجمع بين الصلاتين من أجل شدة البرد؟ الشيخ الخثلان يُجيب

أجاب رئيس مجلس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ فهد الخثلان على سؤال عن جواز الجمع بين الصلاتين بسبب شدة البرد فقط.
وأوضح خلال حديثه في برنامج منارات الهدى، عدم جواز ذلك، مضيفاً أن المدينة المنورة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختلف فيها البرد عن الآن، وكثير من الصحابة كان لديهم ثوب واحد ورغم ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالجمع من أجل البرد.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يمكن الجمع من أجل شدة البرد إذا صاحبه رياح وعواصف شديدة، أو مطر غزير تصبح معه المشقة كبيرة.
وبين أن البرد يمكن التغلب عليه بالتدفئة أو لبس الملابس الشتوية المناسبة التي تقي منه.
💥 هل يشرع الجمع بين الصلاتين من أجل شدة البرد؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#فتاوى
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— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) December 28, 2021