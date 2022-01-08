بالفيديو.. مختص يفسر اقتران مشكلات الركبة بالشتاء.. ويوضح ما يميز آلام العضلات

استعرض استشاري جراحة العظام، الدكتور نايف الحمام، بعض الأسباب التي تؤدي إلى آلام المفاصل، موضحًا أبرز ما يميز بين آلام العضلات والعظام.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن آلام المفاصل قد ترجع إلى كسور أو إصابات الأربطة والأوتار، أو قد تعود لأسباب غير متعلقة بالإصابات مثل خشونة الركبة والتهاب المفصل والالتهاب الروماتيزمي.
وأشار إلى أن أكثر ما يميز آلام العضلات هو أنها تحدث في حالة الحركة فقط، أما آلام المفاصل فقد تكون موجودة أثناء السكون أيضًا، موضحًا أن إجراء الفحوصات يعد أمرًا ضروريًا لتشخيص الإصابة بشكل دقيق.وفق “أخبار 24”.
وبشأن ارتباط الآلام بفصل الشتاء، قال الحمام إنه مع انخفاض درجات الحرارة تبدأ لزوجة سائل الركبة في التغير، مما يؤدي إلى تيبس العظام وصعوبة المشي.
د. نايف الحمام – إستشاري جراحة العظام- يوضح أبرز أسباب آلام المفاصل والفرق بينها وبين آلام العضلات وعلاقة هذه الآلام بفصل الشتاء @HamamNaif#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/wghmKuuGdJ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 7, 2022