نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. مختص يفسر اقتران مشكلات الركبة بالشتاء.. ويوضح ما يميز آلام العضلات
08/01/2022   8:41 ص

بالفيديو.. مختص يفسر اقتران مشكلات الركبة بالشتاء.. ويوضح ما يميز آلام العضلات

+ = -
768

استعرض استشاري جراحة العظام، الدكتور نايف الحمام، بعض الأسباب التي تؤدي إلى آلام المفاصل، موضحًا أبرز ما يميز بين آلام العضلات والعظام.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن آلام المفاصل قد ترجع إلى كسور أو إصابات الأربطة والأوتار، أو قد تعود لأسباب غير متعلقة بالإصابات مثل خشونة الركبة والتهاب المفصل والالتهاب الروماتيزمي.

وأشار إلى أن أكثر ما يميز آلام العضلات هو أنها تحدث في حالة الحركة فقط، أما آلام المفاصل فقد تكون موجودة أثناء السكون أيضًا، موضحًا أن إجراء الفحوصات يعد أمرًا ضروريًا لتشخيص الإصابة بشكل دقيق.وفق “أخبار 24”.

وبشأن ارتباط الآلام بفصل الشتاء، قال الحمام إنه مع انخفاض درجات الحرارة تبدأ لزوجة سائل الركبة في التغير، مما يؤدي إلى تيبس العظام وصعوبة المشي.

بالفيديو.. مختص يفسر اقتران مشكلات الركبة بالشتاء.. ويوضح ما يميز آلام العضلات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192899.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.