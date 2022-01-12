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جديد المحليات > 2000 ريال غرامة عقوبة عدم استخراج شـهادة صحية للعامل بدءًا من السبت المقبل
12/01/2022   5:02 م

2000 ريال غرامة عقوبة عدم استخراج شـهادة صحية للعامل بدءًا من السبت المقبل

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نبهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على بدء مخالفة المنشآت التجارية في حال عدم استخراج شـهادة صحية لأي عامل يستوجب الحصول عليها، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وأوضحت الوزارة العقوبة المترتبة على هذه المخالفة، وهي 2000 ريال لكل عامل، وقد يتم مضاعفة هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها.

يذكر أن يوم السبت المقبل سيشهد أيضا بدء مخالفة الأنشطة التجارية التي تخالف الاشتراطات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مثل حظر وجود الكاميرات داخل محلات التزيين النسائي، ومنع استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وفق “أخبار 24”.

2000 ريال غرامة عقوبة عدم استخراج شـهادة صحية للعامل بدءًا من السبت المقبل

جديد المحليات
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