فيريرا يُعلق على رحيله عن “الفتح”

أبدى المدير الفني السابق لفريق الفتح، يانييك فيريرا، تقبله لقرار مجلس إدارة ناديه بعد إلغاء العقد بينهما نظرًا لنتائج الفريق في الفترة الأخيرة.
وأضاف فيريرا، ببرنامج “في المرمى”: “عندما يخسر نادي 6 مباريات من أصل 8 مباريات أخيرة له، يتساءل النادي عن سُبل تحسين الأمور ورأى النادي في هذه الفترة أن يتم إلغاء العقد مع المدرب”.
وتابع المدير الفني السابق لفريق الفتح: “صراحة إقالة المدربين تحدث في كافة أرجاء العالم، ونحن المدربين نرى أننا لا نحصل على وقت كاف ومن يقرر هم من يدفعون لنا الرواتب ويجب تقبل الأمر ويجب علينا أن نكافح ونحسن النتائج”. وفق “أخبار 24”.
وأتم فيريرا تصريحاته بقوله: “لم أترك أي تقرير فني للمدرب الذي سيأتي بعدي في الفتح أو نصائح له وأعتقد أن هذا المدرب حلل وضع الفريق ولكن تركت كلمة وضعتها على (السبورة) وتمنيت له التوفيق وأملي أن يتحسن أداء الفتح”.