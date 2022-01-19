مصادر: النصر والتعاون يتلقيان موافقة شفهية بتقديم موعد مباراتهما يوم الجمعة

قالت مصادر إن ناديي النصر والتعاون تلقيا موافقة شفهية بتقديم موعد المباراة التي سوف تجمعهما يوم الجمعة المقبل في مدينة بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن طلب الناديين بتقديم وقت المباراة وإقامتها عصراً بدلاً من إقامتها في موعدها المحدد مساءً، جاء تحسباً لموجة البرد المتوقعة نهاية الأسبوع الجاري.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد شدد على توخي الحذر من موجة البرد التي تشهدها البلاد هذه الأيام، مبيناً أن درجات الحرارة يتوقع أن تنخفض في مدينة الرياض إلى 3 تحت الصفر يومي الجمعة والسبت المقبلين.
جدير بالذكر أن نادي النصر يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة.