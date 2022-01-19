منهم كاتب عدل وضابط بحرس الحدود.. “نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل؛ لحصوله على مبلغ 4.4 مليون ريال بواسطة شقيقه “موقوف” مقابل قيامه بإفراغ أرضين بطريقة غير نظامية “هبة” لرجل أعمال “موقوف” وشقيقته دون علم والدهما مالك الأرضين.
القضية الثانية: إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود ؛لحصوله على مبلغ 10 ملايين ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لعدد (15) مواطنًا (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة تم تملكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك وتم تعويض عدد منهم مقابلها.
القضية الثالثة: إيقاف مهندس يعمل رئيس بلدية لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 350 ألف ريال من أحد رجال الأعمال مقابل إصدار تعاميد وهمية لصالح كيانه التجاري بمبلغ 435 ألف ريال وتوقيع شهادات الإنجاز المتعلقة بها لصرف المستحقات المالية.
القضية الرابعة: القبض على مواطن بالجرم المشهود بإحدى المحافظات لحظة تسلمه مبلغ 12.5 ألف ريال من أصل 32 ألف ريال مقابل إلغاء (16) مخالفة مسجلة على إحدى الشركات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
القضية الخامسة: إيقاف (9) مشغلين بوزارة الصحة و(6) وسطاء مقيمين؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواطنين لمحصن دون الحصول على لقاح كورونا.
القضية السادسة: إيقاف مقيم يعمل محاضرًا بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ 2000 ريال من أحد طلاب الجامعة مقابل مساعدته في اجتياز اختبار مادتين.
القضية السابعة: القبض على مقيمين اثنين بالجرم المشهود؛ لعرضهما على أحد موظفي البنوك مبلغ (3) ريالات عن كل (1000) ريال يتم إيداعها نقداً مقابل عدم إبلاغ الجهات المختصة، حيث عثر بحوزتهم على مبلغ 199 ألف ريال، كما نتج من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ النقدية التي سبق إيداعها 7.5 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق ومواطن ومقيم (وسيطين)؛ لحصولهم على مبالغ مالية من ملّاك عدد من المحال التجارية بلغ إجماليها 132.35 ألف ريال مقابل التغاضي عن المخالفات التي رصدها موظف البلدية على تلك المحال.
القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بإدارة التوظيف بمستشفى عام بإحدى المناطق؛ لقيامه بطلب مبلغ 13 ألف ريال تسلَّم منه (1000) ريال من مواطنة مقابل توظيفها وشقيقتها بالمستشفى.
القضية العاشرة: إيقاف مقيمين اثنين؛ لقيامهما بعرض مبلغ 28 ألف ريال على رجل أمن مقابل رفع اسم أحدهما من قائمة إيقاف الخدمات.
القضية الحادية عشرة: إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق؛ لحصولهما على مبلغ مالي مقابل إلغاء مخالفة عدم ارتداء الكمامة لمقيم يعمل بورشة إصلاح سيارات.
القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف رجل أمن ومقيم بإحدى المناطق؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي يقومون من خلاله بتحديد مواقع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والقبض عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل باللجنة الميدانية للحرم الحدودي بإحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على أرض واستخراج صك مؤقَّت عليها بطريقة غير نظامية.