“التعليم” تعتمد برنامجاً لتعزيز المهارات الأساسية لطلاب المرحلة الابتدائية في بعض المواد

اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، انطلاقًا من أهمية تعزيز مهارات الطلبة في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وذلك بعد استئناف الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مطلع الأسبوع الحالي.
ووجهت الوزارة جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتخصيص الحصص الدراسية الإضافية في الخطة الدراسية لمواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم لتعزيز مهارات مادة (لغتي للصفوف الأولية، لغتي الجميلة للصفوف العليا، الرياضيات، العلوم)، إلى جانب تصنيف الطلاب والطالبات إلى ثلاثة مستويات (دون المتوسط، متوسط، فوق المتوسط)، وذلك بناءً على الاختبارات التشخيصية، ومتابعة ذلك من قبل مديري المدارس ومشرفي التخصصات المحددة في البرنامج.
وشددت على أهمية الاستفادة من حقيبة المعلم للأنشطة الصفية (الأنشطة الإثرائية)، ودليل التقويم، وأسئلة التفكير العليا الواردة في كتاب الطالب، وكذلك دليل المعلم في مادتي الرياضيات والعلوم، وبنك الأسئلة في منصة “مدرستي”، والأسئلة المفسوحة للاختبارات الدولية، إلى جانب تدريس بقية المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية وفق المحتوى المركز، مثل القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية والمهارات الرقمية والتربية الفنية والتربية البدنية واللغة الإنجليزية، بما يتناسب مع الخطة الدراسية المعدّلة. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن خطة تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية، تخصـيص 5 إلى 10 دقائق في الحصص الدراسية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم لتعزيز المهارات القرائية والكتابية، وتخصيص حصص التعليم الإلكتروني لتدريب الطلاب والطالبات على المهارات الأساسية وفق الأنشطة الإثرائية، إضافة إلى توظيف عنصر الاختبارات في عملية إعداد الدروس بمنصة “مدرستي” في كل درس لإدراج تطبيقات تقيس المهارات الأساسية.
#وزارة_التعليم تعتمد تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية؛ لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في مواد لغتي والرياضيات والعلومhttps://t.co/jP5zu3hRFi pic.twitter.com/8R71MFgvy6
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 25, 2022