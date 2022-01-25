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جديد المحليات > ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلندي ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية
25/01/2022   6:43 م

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلندي ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء تايلند جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

وحضر جلسة المباحثات، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي. وفق “أخبار 24”.

فيما حضرها من الجانب التايلندي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دون برامود ويناي، ونائب رئيس الوزراء وزير الطاقة سوبتتانابونج بنميشاو، ووزير العمل سوشات شوم كلين، والقائم بأعمال سفارة تايلند في المملكة ساتانا كسيم سنتا نا أيوديا.

وقد أقام ولي العهد مأدبة غداء تكريماً له.

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلاندي ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلاندي ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلاندي ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلاندي ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلندي ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلندي ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلندي ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلندي ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلندي ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

جديد المحليات
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