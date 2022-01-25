أغلاها بـ73 ألف ريال.. تعرّف على الأعلى سعرًا في مزاد اللوحات الإلكترونية

استعرضت منصة “أبشر”، اليوم (الثلاثاء)، اللوحات الأعلى سعرًا التي تم بيعها في مزاد اللوحات الإلكتروني.
ووصلت المزايدات على اللوحة الذهبية “س هـ أ 7” إلى 36.2 ألف، وحصدت اللوحة “د ر هـ 3333” مبلغ 35 ألف ريال، فيما حققت المزايدات على عدد من اللوحات الفضية مبالغ كبيرة، حيث حصدت اللوحة “د ب ى 2222” مبلغ 73 ألف ريال، واللوحة “ق د ع 8″ مبلغ 48.9 ألف ريال، و”د د د 5050” مبلغ 43.1 ألف ريال.
كما حصدت اللوحة الفضية “ن د ر 22″ مبلغ 31.6 ألف ريال، و”و ط ن 48″ مبلغ 29.4 ألف ريال، و”و ر د 52” مبلغ 25.8 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق باللوحات البرونزية، حصدت اللوحة “ط ط ط 91″ مبلغ 46 ألف ريال، و”د د د 5050” مبلغ 43.1 ألف ريال، واللوحة “ط ى ر 60” مبلغ 35.6 ألف ريال.