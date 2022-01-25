مصادر: “المدينة الطبية” بجامعة الملك سعود توقف تسجيل الطلبة غير مكتملي التحصين في النظام الأكاديمي

أكد مصدر أن المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود أصدرت قراراً بعدم تمكين الطلبة غير مكتملي التحصين من التسجيل في النظام الأكاديمي، إلا في حال إثبات استكمال التحصين، مبينا أنه يُطوى قيد الطالب بنهاية الفصل بسبب الانقطاع في حال لم يقم بتأجيل الفصل.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″ أن القرار يأتي وفق ما تنص عليه الجهات ذات الاختصاص خلال الفصل الحالي وحتى انقضاء الجائحة، مشيرا إلى أن الجامعة أتاحت التأجيل والاعتذار لجميع الطلبة (المحصنين وغير مكتملي التحصين) وفق الجدول الزمني المعلن، على أن يُحتسب ضمن عدد مرات التأجيل والاعتذار المنصوص عليها في لائحة الدراسة والاختبارات وقواعدها التنفيذية.
وشددت الجامعة على منع دخول الطلبة غير مكتملي التحصين إلى المباني والمرافق التعليمية، ومتابعة استكمال الجرعات التنشيطية بعد بداية الدراسة وفق ما يعلَن من الجهات المسؤولة، مؤكدًة على ضرورة تطبيق الإجراءات على جميع أنماط التعليم (الحضوري، عن بعد، المدمج) وجميع أنواع الأنشطة (محاضرة، تمارين، عملي، رسالة، تدريب، مشروع).
وأكدت أنها تستهدف حضور طلبة الجامعة (مكتملي التحصين) وطرح المقررات حضوريًا بنسبة 100% مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق الدليل الإرشادي للعودة لطلاب والكوادر التعليمية الصادرة من هيئة الصحة العامة “وقاية ” أو ما يستجد من أدلة وإرشادات خاصة بالتعليم والالتزام بتعليمات التباعد، بالإضافة لتدريس البكالوريوس والدبلوم حضوريًا.