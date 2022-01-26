تحت رعاية خادم الحرمين.. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق في صفر القادم بالمسجد الحرام

تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ42، في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 14 إلى 25 من شهر صفر 1444هـ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.
وصرح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، أن المسابقة تأتي امتداداً لما تقدمه هذه الدولة المباركة من تحفيز لأبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.
ونوه بما حققته المسابقة خلال مسيرتها التي جاوزت أكثر من أربعة عقود من تشجيع أبناء المسلمين في مختلف دول العالم على المنافسة الإيمانية لحفظ كلام الله تعالى، وربط المسلمين بكتاب الله، وإبراز جهود المملكة في العناية والاهتمام بحفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن المسابقة خصصت هذا العام جوائز تصل إلى 2.7 مليون ريال، وأضافت فرعاً لحفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع المتواترة، مشيراً إلى أن الوزارة وجهت الدعوة للمؤسسات الحكومية والوزارات والجمعيات والمشيخات الإسلامية بدول العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية عبر سفارات المملكة بالخارج للمشاركة في المسابقة بدورتها الحالية.