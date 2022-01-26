بالفيديو.. طبيب يوضح تفاصيل عملية الطفل “براك حسين” في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

كشف جراح العمود الفقري للأطفال والكبار، الدكتور وائل الشايع، عما فعله الفريق الطبي لمباشرة حالة الطفل براك حسين الذي جاء إلى المملكة لبدء رحلة العلاج، بعد ما أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً بإخلاء طبي للطفل الصغير من الكويت لعلاجه بالرياض.
وذكر أن حالة الطفل “براك” كانت معقدة ولديه ضغط شديد في الحبل الشوكي في منطقة حساسة في العنق، الأمر الذي تطلب خبرة وإمكانيات مناسبة لحالته، وكان كل ذلك متوفراً لديهم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.
ولفت إلى أنهم أجروا فحوصات وإشاعات طبية للقلب والعمود الفقري، كما أخضعوا الطفل لرنين مغناطيسي، وتبين لهم أنه يعاني مشاكل في القلب والحبل الشوكي، وبناءً على كل ذلك تم تقييم حالته.
وأكد أنهم بدأوا أول أمس (الإثنين)، أول مرحلة لعلاج “براك” بإجراء عملية جراحية بإحدى فقرات العمود الفقري، مشيرًا إلى أن العملية نجحت، ويرقد الطفل حالياً في غرفة العناية المركزة. وفق “أخبار 24”.
ووصف الطبيب حالة والد الطفل عندما جاء إليهم، حيث قال إن الأخير كان على أعصابه ويريد أي شيء يمكن أن يساعد في تحسن الحالة الصحية لنجله.
الجدير بالذكر أن هناك مرحلة ثانية لعلاج الطفل “براك حسين”، إلا أن موعدها لم يتحدد بعد.
فصلٌ جديد من قصص النجاح.#الطبيب_الإنسان د/وائل الشايع @Dr_Wael_Alshaya يتحدث عن عملية الطفل #براك_حسين في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بـ #وزارة_الحرس_الوطني . pic.twitter.com/TnseFOl9w3
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) January 25, 2022