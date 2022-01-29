بالاستعانة بجهاز الإنعاش القلبي.. الهلال الأحمر ينقذ مريضا أربعينياً توقف قلبه بالحرم المكي

تمكنت فرق الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، من إنقاذ حياة مريض أربعيني كان يعاني من توقف القلب خلال وقت صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وتبين لاحقًا أنه يعاني من جلطة قلبية.
وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، بلاغًا عن وجود مقيم يعاني من ألم في الصدر في توسعة الملك عبدالله (التوسعة السعودية الثالثة) بالمسجد الحرام، حيث قامت غرفة العمليات على الفور بتوجيه فرقة إسعاف تطوعية كانت موجودة في المسجد الحرام، وبعد فحص الحالة تبين أن المريض يعاني من حالة توقف قلب وتنفس.
وجرى على الفور الاستعانة بجهاز إنعاش القلب الرئوي الذي تم وضعه في أماكن متفرقة بالمسجد الحرام وتم وضعه على المريض واتباع خطوات الاستخدام، وبعد التحاليل تبين أن المريض يحتاج إلى صدمة كهربائية، وبعدها تم استكمال الإنعاش وعودة النبض للحالة حتى وصول الفرقة الإسعافية. وفق “أخبار 24”.
ونقل المريض بعد ذلك إلى مستشفى أجياد العام وقد بين تخطيط القلب وجود جلطة قلبية استدعت نقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لعمل قسطرة قلبية تكللت بالنجاح وحالة المريض مستقرة.