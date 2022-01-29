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جديد المحليات > تنويه من سفارة المملكة بشأن موعد فتح الرحلات الجوية من وإلى المغرب
29/01/2022   11:01 ص

تنويه من سفارة المملكة بشأن موعد فتح الرحلات الجوية من وإلى المغرب

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نوهت سفارة المملكة في المغرب، بأن السلطات المغربية قررت إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداءً من 7 فبراير المقبل.

وأوضحت السفارة أن قرار السلطات المغربية يأتي استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضع الوبائي بالمغرب، ولمواكبة عملية تطبيق هذا القرار.

وأشارت إلى أن هناك لجنة تقنية تقوم حالياً بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخادها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقاً. وفق “أخبار 24”.

تنويه من سفارة المملكة بشأن موعد فتح الرحلات الجوية من وإلى المغرب

جديد المحليات
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