ما الفرق بين سيارات البنزين والكهرباء؟

يخطط العديد من الأشخاص إلى التبديل للسيارات الكهربائية، بعد انتشار هذه السيارات مؤخرًا على نطاق واسع، حيث أصبحت تنافس السيارات التي تعمل بالوقود.
وتقدم معظم الشركات المصنعة موديل كهربائيًا واحدًا على الأقل في مجموعتها، مع استمرار توسع شبكة شحن السيارات أيضًا من أجل تسهيل وترغيب المستهلكين في اقتنائها.
وتشجع العديد من الدول مواطنيها على التحول للسيارة الكهربائية، نظرًا لمميزاتها المختلفة، خاصةً أنها أقل ضررًا بالبيئة مقارنةً بسيارات الوقود. وفق “أخبار 24”.
عرض لأبرز الفروق بين سيارات البنزين وسيارات الكهرباء
|وجه المقارنة
|السيارات الكهربائية
|سيارات البنزين
|مصدر الطاقة
|الطاقة الكهربائية
|البترول أو الوقود الأحفوري
|الضوضاء
|سهلة التشغيل ولا تصدر أصواتا أو اًضجيج
|تصدر بعض الأصوات أثناء القيادة
|تكاليف الصيانة
|تكاليف صيانة السيارة الكهربائية كبيرة مقارنة بسيارات البنزين
|تكلف مبالغ هائلة خاصة عند تقدمها بالعمر (تغيير الزيت ووسائل التبريد والفلاتر وشمعات الإشعال)
|أقصى مسافة
|تعتمد أقصى مسافة تقطعها السيارة الكهربائية على السعة التخزينية للبطارية
|تعتمد أقصى مسافة تقطعها سيارة البنزين على حجم خزان الوقود
|معدلات التلوث
|السيارات الكهربائية لا تنتج أي انبعاثات للأدخنة
|أكثر إنتاجا للغازات الضارة خلال فترة استخدامها
|إعادة التعبئة
|إعادة شحن السيارة الكهربائية قد يستغرق ساعة في الوقت الحاضر
|يتم إعادة تعبئة السيارة بالبنزين في غضون 5 دقائق أو أقل
|تكلفة التعبئة
|يتكلف شحن سيارة كهربائية من 300 دولار إلى 400 دولار سنويًا
|يمكن أن تكلفك سيارة تعمل بالبنزين ما بين 1000 إلى 2500 دولار في السنة
|المسافة التي تقطعها بالشحنة الواحدة
|يمكن أن تسيرالسيارة الكهربائية الجديدة مسافة 200 كيلومتر بالشحنة الواحدة، فيما تعمل الشركات حاليا على زيادة مدى السيارة
|يمكن أن تقطع سيارة البنزين في المتوسط 700 كيلوم متر وهذا يعتمد على سعة خزان الوقود