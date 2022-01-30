“لا غرامات عند المخالفة الأولى”.. إعادة تصنيف المخالفات الميدانية الخاصة بضريبة القيمة المضافة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعادة تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، وذلك ابتداءً من اليوم (الأحد).
وأوضحت أن جميع عقوبات المخالفات الميدانية تبدأ بتنبيه المنشأة أولًا وتوعية المكلف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، فيما تُفرض الغرامات المالية فقط عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة، مع منح مهلة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة؛ وذلك لضمان تصحيح المخالفة.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا يدخل ضمن القرار المخالفات غير الميدانية، كمخالفات التهرب الضريبي ومخالفة عدم رفع الإقرارات والتأخر في رفعها، إضافة إلى مخالفة عدم دفع المستحقات الضريبية والتأخر في سدادها، ومخالفة التلاعب في تعبئة الإقرارات الضريبية وفق “أخبار 24”..
ودعت الهيئة جميع مكلفيها إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالتصنيف الجديد للمخالفات والعقوبات، المتاح عبر الموقع الإلكتروني، حيث يوضح الدليل جميع المخالفات وعقوباتها بعد إعادة تصنيفها.