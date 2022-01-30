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جديد المحليات > ينتشر حاليًا بين الخفافيش.. فيروس “نيوكوف” خطر جديد من ووهان الصينية
30/01/2022   4:27 م

ينتشر حاليًا بين الخفافيش.. فيروس “نيوكوف” خطر جديد من ووهان الصينية

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كشف علماء صينيون عن مفاجأة كبرى قد تشكل صدمة للعالم، بعد أن رصدوا فيروسا جديدا أطلق عليه اسم “نيوكوف”، وذلك بعد دراسة حديثة أجروها في مدينة ووهان مسقط رأس فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح العلماء أن الفيروس الجديد قد يكون أكثر قابلية للانتقال، وهو نوع من الفيروسات التاجية، لافتين إلى أنه مرتبط بفيروس”MERS-CoV”، المعروف أيضا باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي انتشر في العديد من دول الشرق الأوسط من قبل، ومشابه للفيروسات التاجية الأخرى.

وأكد العلماء أنه ثبت أن فيروس “نيوكوف” ينتشر فقط بين الخفافيش حالياً، مؤكدين إمكانية انتقاله إلى الإنسان، وقد يصبح خطراً بعد طفرة واحدة فقط. وفق “أخبار 24”.

ونقلت الدراسة أن الأجسام المضادة التي تستهدف كلاً من “كورونا”، والمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية، لم تكن قادرة على إيقاف “نيوكوف”.

وأبانت بعض الدراسات أن “نيوكوف” قد يسبب معدل وفيات مرتفعا مقارنة مع “كوفيد-19″، حيث يمكن أن يقتل في المتوسط واحدا من كل 3 أشخاص.

في المقابل، أكدت منظمة الصحة العالمية أن “التهديد الدقيق الذي يشكله هذا الفيروس على البشر يتطلب مزيدا من الدراسة. 

ينتشر حاليًا بين الخفافيش.. فيروس “نيوكوف” خطر جديد من ووهان الصينية

جديد المحليات
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