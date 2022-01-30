تقديراً لأصحاب البذل والعطاء.. أمير عسير يوجه أن يكون افتتاح أي مشروع على يد أحد أبناء المحافظة

أطلق أمير منطقة عسير مبادرة “تقدير لكل صاحب عطاء”، كتقدير لأصحاب البذل والعطاء بالمنطقة، وذلك خلال تدشين مقر المركز الحضاري بـ “البظاظة” في محافظة بلقرن اليوم (الأحد)، في مستهل زيارته للمحافظة.
ووجّه أمير المنطقة بأن يكون كل تدشين أو افتتاح لأي منشأة أو مشروع خلال الزيارة، على يد ابن من أبناء المحافظة، ليكون أبلغ تقدير وعرفان، ثم أناب الشيخ دحيم القرني لافتتاح المركز الحضاري، نظير جهوده في المحافظة وأعماله الخيرية في الإصلاح والسقيا وعمارة المساجد، وإطعام المساكين، خلال العقود الماضية.
وكان أمير عسير قد افتتح المركز الحضاري بـ “البظاظة” في محافظة بلقرن، كما تجول في أروقة المركز، مطلعًا على أعمال اللجنة الشبابية بالمحافظة، وما تقدمه من برامج متنوعة لخدمة الشباب والفتيات في المحافظة ومراكزها.
كما اطلع على مشروع تطوير وسط المدينة القديمة وسوق سبت العلايا الشعبي، مستعرضًا الخطة التطويرية للقرية التراثية التي تشكل نواة مدينة “سبت العلايا” القديمة، التي تضم مسجدًا تراثيًا وسوقًا شعبيًا ومنازل كانت تستخدم للإدارات الحكومية والمدارس قديمًا. وفق “أخبار 24”.
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اطلع على مشروع تطوير وسط المدينة القديمة والقرية التراثية بسبت العلاية:
الأمير #تركي_بن_طلال، يفتتح مقر المركز الحضاري بالبظاظة في #محافظة_بلقرن، وينيب أحد أعيان المحافظة في قص الشريط تقديرًا لأعماله الخيرية. pic.twitter.com/eocwLdtczl
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) January 30, 2022