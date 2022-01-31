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جديد المحليات > السفارة الأمريكية تعفي هذه الفئة من السعوديين من المقابلة الشخصية عند تجديد التأشيرات
31/01/2022   8:40 م

السفارة الأمريكية تعفي هذه الفئة من السعوديين من المقابلة الشخصية عند تجديد التأشيرات

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أعلن القنصل العام في السفارة الأمريكية في الرياض، مايكل جارسيا، اليوم (الإثنين)، عن إطلاق برنامج الإعفاء من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة، وذلك للمواطنين السعوديين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر.

وأضاف “جارسيا”، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، أن أي مواطن سعودي يريد تجديد تأشيرته السياحية “B1″، و”B2” التي لم يمض على انتهائها 12 شهرا لن يحتاج القدوم إلى السفارة أو القنصلية لإجراء المقابلة الشخصية.

وأكد أنه سيتعين على من يرغب في تجديد مثل هذه التأشيرات تعبئة الطلب، واتباع الإرشادات المذكورة على موقع السفارة، وإرساله بالبريد.

وفق “أخبار 24”.

السفارة الأمريكية تعفي هذه الفئة من السعوديين من المقابلة الشخصية عند تجديد التأشيرات

جديد المحليات
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