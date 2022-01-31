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جديد الخرج > مجتمع الخرج > بالخرج : اللواء الطبيب الرشيد يتلقى التهاني
31/01/2022   8:35 م

بالخرج : اللواء الطبيب الرشيد يتلقى التهاني

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تتقدم منصات الخرج اليوم الالكترونية بصادق التهاني إلى اللواء / الطبيب عبدالرحمن بن ناصر الرشيد مدير ادارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج بمناسبة ترقيته وهنيئا له هذه الثقة .

سائلين الله له التوفيق والسداد ومن نجاح إلى نجاح ومن تقدّم إلى تقدم.

بالخرج : اللواء الطبيب الرشيد يتلقى التهاني

جديد الخرج, مجتمع الخرج
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