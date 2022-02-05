“الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن شهر يناير الماضي

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (السبت)، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 فبراير الجاري.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يقدم مكلّفوها إقراراتهم الضريبية في موعد أقصاه 10 فبراير الجاري من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك لتجنب الغرامة المقدر قيمتها 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
وناشدت الهيئة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على موقع “تويتر”، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.وفق “أخبار 24”.