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جديد المحليات > “التعليم” تعلن دعمها لأكثر من 250 مشروعًا بحثيًا خاصًا بالسرطان
05/02/2022   9:24 م

“التعليم” تعلن دعمها لأكثر من 250 مشروعًا بحثيًا خاصًا بالسرطان

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أعلنت وزارة التعليم أنها دعمت أكثر من 250 مشروعاً بحثياً في الجامعات، من خلال مبادرة التمويل المؤسسي في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بالسرطان، والتي شملت: الوقاية، والتشخيص، والرعاية، والمكافحة، والعلاجات المتقدمة.

وأوضحت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، ارتفاع نسبة النشر العلمي لأبحاث السرطان خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 85%، إضافة إلى تحسن جودة الأبحاث المنشورة في هذا المجال بنسبة 150%.

وأشارت إلى أنها استحدثت مبادرة التمويل المؤسسي لدعم البحث والابتكار في الجامعات وفق التوجيهات الاستراتيجية، والاستجابة للاحتياجات الوطنية؛ لتعزيز الأبحاث وتحويلها إلى منتجات مبتكرة من خلال الجامعات السعودية.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن جامعات: الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والملك سعود للعلوم الصحية، وجازان، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، تمكنت من بلوغ أعلى نشر علمي لأبحاثها المتعلقة بالسرطان.

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“التعليم” تعلن دعمها لأكثر من 250 مشروعًا بحثيًا خاصًا بالسرطان

جديد المحليات
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