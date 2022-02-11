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جديد المحليات > “فلكية جدة”: احتمال وجود كوكب ثالث حول أقرب نجم للشمس
11/02/2022   7:28 م

“فلكية جدة”: احتمال وجود كوكب ثالث حول أقرب نجم للشمس

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قالت الجمعية الفلكية بجدة إن دراسة جديدة تفيد باحتمالية وجود كوكب ثالث يدور حول “بروكسيما قنطوروس” وهو نجم قزم أحمر يبعد 4.2 سنة ضوئية فقط من نظامنا الشمسي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كتلة الكوكب المحتمل، الذي سمي “بروكسيما دي”، تبلغ حوالي 25٪ فقط من كتلة الأرض، مما يجعله واحدًا من أخف الكواكب الخارجية المعروفة إذا تم تأكيد وجوده.

وأبان أن الفريق اكتشف الكوكب “بروكسيما دي” المحتمل باستخدام جهاز “إسبرسو”، وهو مطياف مثبت على التلسكوب الكبير جدًا في المرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، حيث رصد الجهاز الإشارات الأولى للكوكب الثالث للمحتمل في نظام بروكسيما قنطوروس في عام 2020.

وأشار إلى أن هذا الجهاز الطيفي يكتشف الكواكب عن طريق تقنية السرعة الشعاعية، حيث يلاحظ التذبذب الطفيف في حركة النجم الناتجة عن سحب الجاذبية لكوكب يدور حوله، وفي حالة الكوكب “بروكسيما دي” كان ذلك التأثير طفيفًا جدًا، ويتوافق مع كوكب تقل كتلته عن ربع كتلة الأرض، وهذا سيجعل الكوكب “بروكسيما دي” أخف كوكب تم اكتشافه باستخدام طريقة السرعة الشعاعية. وفق “أخبار 24 “.

وأضاف أن هذا الإنجاز مهم للغاية فهو يوضح أن تقنية السرعة الشعاعية لديها القدرة على اكتشاف الكواكب الخفيفة، مثل كوكبنا، التي من المتوقع أن تكون منتشرة بشكل كبير في مجرتنا ويمكن أن تضم أشكال الحياة كما نعرفها.

“فلكية جدة”: احتمال وجود كوكب ثالث حول أقرب نجم للشمس

جديد المحليات
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