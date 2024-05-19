شراكات لرفع نِسَب التوطين بـ”البلدي والإسكاني”

تخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع نسب التوطين في القطاعين البلدي والإسكاني عبر توقيع عدة اتفاقيات مع كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأكاديمية الوطنية للبناء وشركة تلال العقارية والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وتهدف الاتفاقية الأولى الموقعة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تفعيل سبل التعاون المشترك من خلال دراسة الوضع الراهن لقطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواءمة برامج التدريب والتأهيل للوظائف المستهدفة لمشروع التوطين، كما جرى توقيع الاتفاقية الثانية الموقعة مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء إلى التعاون في تدريب وتوظيف عدد من الباحثين عن العمل وتوفير الفرص التدريبية المناسبة وتطوير المهارات.
وأما الاتفاقية الثالثة فوُقعت مع الأكاديمية الوطنية للبناء بهدف تنمية وتطوير رأس المال البشري ورفع نسبة مشاركة الشباب السعودي وتمكينهم من العمل في القطاعين البلدي والإسكان، وعقد ورش عمل لدعم وتحفيز التدريب وتطوير المهارات، بينما تعمل الاتفاقية الرابعة التي وقعت مع شركة تلال العقارية، على رفع نسبة التوطين والمساهمة في إيجاد فرص وظيفية وتدريبية مناسبة وزيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار عمل الوزارة على إقامة شراكات إستراتيجية، وتجسيداً للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن الجهود المشتركة في تنمية القدرات البشرية ورفع المهارات وزيادة نسب التوطين في مختلف القطاعات.