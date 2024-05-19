تتويج الفائزين بـ “تحدي أبشر 2024”

توّج مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، الفِرَق الفائزة في تحدي أبشر 2024، تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
وحصلت فكرة (نداء أبشر ميدان) على جائزة المركز الأول، وفكرة (مجيب) على جائزة المركز الثاني، وحقق المركز الثالث فكرة (إدارة الحوادث الذكي)، فيما تمكنت فكرة (حصيف) من الفوز بجائزة المركز الرابع، ونالت المركز الخامس فكرة (وصل).
وعُقد تحدي أبشر 2024، تحت شعار “نبتكر لمستقبل أذكى”، وبالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني وشركة علم، وذلك بمشاركة أكثر من 2.4 ألف فكرة.
وتجول الأمير بندر بن عبدالله في معرض التحدي، واستمع لشرح عن الأعمال الفائزة، ثم بدأت فقرات الحفل التي تضمنت فيلمًا وثائقيًا عن تحدي أبشر الذي يأتي لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من أفراد المجتمع على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وتطرق المحفل إلى الأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة، وتمكين الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والافتراضي.