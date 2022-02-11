نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > الطويرقي رئيساً لوحدة الإلتزام بتعليم جدة
11/02/2022   5:55 م

الطويرقي رئيساً لوحدة الإلتزام بتعليم جدة

+ = -
1015

تركي بن علي السلمي – جدة :

صدر قرار سعادة المدير العام للتعليم بمحافظة جدة أ.د. سعد المسعودي بتكليف الأستاذ سالم بن حماد الطويرقي رئيساً لوحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية ( بنين) بإدارة تعليم جدة. الجدير بالذكر أن الطويرقي يحظى بالعديد من الخبرات فقد شغل عدة مناصب منها رئيساً لوحدة الالتزام بمكتب التعليم بجنوب جدة ، ورئيساً لوحدة شؤون المعلمين ، ورئيساً لشعبة اللغة العربية.
بالإضافه لترأسه العديد من اللجان ذات العلاقه.

من جانبه قدم الأستاذ الطويرقي شكره وعرفانه لإدارة مكتب التعليم بجنوب جدة و منسوبيه على ما وجد منهم من التقدير والإحترام طيلة فترة عمله بالمكتب.

الطويرقي رئيساً لوحدة الإلتزام بتعليم جدة

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198139.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.