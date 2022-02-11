الطويرقي رئيساً لوحدة الإلتزام بتعليم جدة

تركي بن علي السلمي – جدة :
صدر قرار سعادة المدير العام للتعليم بمحافظة جدة أ.د. سعد المسعودي بتكليف الأستاذ سالم بن حماد الطويرقي رئيساً لوحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية ( بنين) بإدارة تعليم جدة. الجدير بالذكر أن الطويرقي يحظى بالعديد من الخبرات فقد شغل عدة مناصب منها رئيساً لوحدة الالتزام بمكتب التعليم بجنوب جدة ، ورئيساً لوحدة شؤون المعلمين ، ورئيساً لشعبة اللغة العربية.
بالإضافه لترأسه العديد من اللجان ذات العلاقه.
من جانبه قدم الأستاذ الطويرقي شكره وعرفانه لإدارة مكتب التعليم بجنوب جدة و منسوبيه على ما وجد منهم من التقدير والإحترام طيلة فترة عمله بالمكتب.