“سكني” يعلن استفادة 19 ألف أسرة من خياراته السكنية خلال يناير 2022

كشف برنامج “سكني” عن استفادة 19.3 ألف أسرة سعودية خلال شهر يناير الماضي 2022، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، مبينا أن 18.8 ألف أسرة سكنت منازلها.
وأوضح البرنامج أن اختيارات الأسر المستفيدة من “سكني” تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة استفاد منه أكثر من 7 آلاف أسرة، ونحو ما يزيد على 3 آلاف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، وأكثر من 6 آلاف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، و1.5 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.
وأكد “سكني” على استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبّي احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك لتسريع تملّك الأسر السعودية للمساكن، ورفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
ويوفّر موقع وتطبيق “سكني” 114 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 149 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط بمتوسط 700 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
كما يتيح “سكني” مجموعة من الخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.