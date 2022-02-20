نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الجامعة الإلكترونية” تعلن إتاحة عدد من الوظائف الإدارية للنقل أو “النقل بالترقية”
20/02/2022   3:06 م

“الجامعة الإلكترونية” تعلن إتاحة عدد من الوظائف الإدارية للنقل أو “النقل بالترقية”

+ = -
911

أعلنت عمادة الموارد البشرية بالجامعة السعودية الإلكترونية، إتاحة فرص وظيفية “للموظفين الحكوميين المعينين” المطلوب شغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية حسب الشروط العلمية والعملية للوظيفة.

وأوضحت أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون موظفًا حكوميًا ومنقولا في ذات المرتبة أو في مرتبة أقل، على ألا تتجاوز مرتبة واحدة ويكون مستحقًا للترقية، مبينة أنه لن يتم النقل إلا بعد اجتياز المنقول المفاضلة والمقابلة الشخصية.

وأبانت أن الوظائف المتاحة على مسميات مدير إدارة الميزانية والتخطيط، ومدير إدارة تقنية المعلومات، ومدير إدارة المراجعة الداخلية، ومراقب عام مالي، ومدير إدارة المشتريات، مشيرة إلى أن التقديم متاح حتى يوم الثلاثاء 21 رجب 1443هـ ، الموافق 22 فبراير 2022 م.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط.

الجامعة الإلكترونية

وفق “أخبار 24”.

“الجامعة الإلكترونية” تعلن إتاحة عدد من الوظائف الإدارية للنقل أو “النقل بالترقية”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199485.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.