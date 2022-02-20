تضم محافظة بلجرشي التاريخية، التي تبعد حوالي 25 كيلومترًا عن مدينة الباحة، عدة معالم أثرية هامة، تتضمن قلاعًا وحصونًا، ومنازل قديمة.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعالم والمتنزهات التي يمكن لك أن تزورها في هذه المحافظة الساحرة.
متنزه الباحة الوطني
في وسط محافظة بلجرشي، يقع متنزه الباحة الوطني، ويتميز بأشجار العرعر والزيتون البري، إلى جانب الممرات المزينة بالأحجار الكريمة والمخصصة للسير، إضافة لملاعب كرة القدم والكرة الطائرة، ومناطق ألعاب الأطفال.
متنزه أم غيث
وبالقرب من وسط مدينة بلجرشي، يقع متنزه أم غيث، الذي يطل على مدينة المخواة، مما يجعلك تستمتع بمشهد ساحر ليلًا، والمتنزه محاط بالأشجار من جميع الجهات، ومطل أيضًا على سهول تهامة. وفق “أخبار 24”.
شلالات خيرة
من أكثر الأماكن جذبًا للسياح في بلجرشي متنزه خيرة، وتتواجد هذه الشلالات داخل غابات خيرة، ويمكنك الاستمتاع بهذا المنظر البديع في وسط المساحات الخضراء، إلى جانب استمتاعك بمشهد جبلي خلاب.
غار جعيرة
ومن أبرز الأماكن التي يمكنك زيارتها في بلجرشي غار جعيرة، الموجود بجنوب المحافظة، وهو من أهم الشواهد الأثرية، إضافة إلى غار الأكبرة وغار الحصنين وغار الهضبة وغار الكعامرة.
جبل حزنة
سمي جبل حزنة بهذا الاسم نسبةً إلى ارتفاعه ومسلكه الوعر، ويعد من أبرز المعالم السياحية في بلجرشي، فهو يضم الحيوانات البرية كالغزلان والوعول، إضافة إلى المزارع القريبة من الجبل، والتي تنتج الفواكه خاصة العنب والموز والرمان، وتضم أيضًا مزارع للبن.
ومن أبرز الأماكن التي يمكنك زيارتها في بلجرشي غار جعيرة، الموجود بجنوب المحافظة، وهو من أهم الشواهد الأثرية، إضافة إلى غار الأكبرة وغار الحصنين وغار الهضبة وغار الكعامرة.
منازل الخشعة
تتميز منازل الخشعة بتصميماتها المعمارية الفريدة، والتي استخدمت الأحجار القديمة النادرة، وتعد هذه المنازل نموذجًا لما كانت عليه منازل العرب قديمًا، كما يمكنك الاستمتاع بالطقس المعتدل طوال العام في هذه المنطقة من بلجرشي.
صخور المنقعة
وتتواجد صخور المنقعة أعلى جبل حزنة، وتطل الصخور على سهول منطقة تهامة، وعندما يتسلق الزائرون الجبل يحظون بطقس رائع، ويقضون يومًا ترفيهيًا رائعًا في هذا المكان.