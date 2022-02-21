بالأعلام الخضراء ولافتات “يوم بدينا”.. مدن المملكة تستعد للاحتفال بيوم التأسيس

استعدت مدن المملكة للاحتفال بيوم التأسيس، المقرر له غدًا (الثلاثاء)، وسط أجواء تحمل الفخر والاعتزاز بالوطن.
واكتست شوارع المدن وطرقها الرئيسية باللون الأخضر للعلم الوطني، كما تزينت بعبارات الولاء والحب، فيما تزينت العاصمة الرياض بـ 7 آلاف علم، احتفاءً بيوم التأسيس.
وحرصت العديد من المدن على رفع علم المملكة في الطرق الرئيسية، كما تم وضع العديد من اللافتات العملاقة تحمل شعار “يوم بدينا”، في إشارة للاحتفال بيوم التأسيس. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد أصدر أمرًا بالاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير من كل عام.
300 عام ورايتنا مرفوعة..
7000 علم ترفرف في سماء #الرياض ابتهاجًا بـ #يوم_التأسيس..#يوم_بدينا pic.twitter.com/5ts4NtfKvS
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 21, 2022