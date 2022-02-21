استنادًا لفحص الزواج.. “الصحة” توضح احتماليات إصابة الأبناء بالأمراض الوراثية

أوضحت وزارة الصحة احتماليات إصابة الأبناء بأمراض وراثية، استنادًا لنتائج فحص الزواج للأبوين.
وتشمل حالات الزواج الآمن، زواج رجل وامرأة لا يحملان أمراضًا وراثية، وزواج امرأة سليمة برجل يحمل المرض ولا تظهر عليه أعراضه، وزواج رجل سليم بامرأة مريضة وتظهر عليها أعراض المرض الوراثي.
وتتضمن حالات الزواج غير الآمن، زواج رجل وامرأة يحملان مرضًا وراثيًا لا تظهر أعراضه عليهما، وزواج رجل يحمل مرضًا وراثيًا تظهر أعراضه عليه بامرأة تحمل مرضًا لا تظهر أعراضه، وأخيرًا زواج رجل وامرأة مريضين وتظهر عليهما الأعراض. وفق “أخبار 24”.
وشددت على ضرورة مراعاة التوافق الطبي للزواج الآمن، وهو ما يحدث من خلال مراعاة أن يكون فيها كلا الطرفين أو أحدهما سليمًا.