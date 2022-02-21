وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين في عدد من التخصصات بجامعة حفر الباطن

بدأت جامعة حفر الباطن أمس استقبال الراغبين في التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة التي طرحتها للسعوديين في عدد من التخصصات على رتبة أستاذ مساعد، محاضر، مدرس لغة.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطروحة في المركز الرئيس بحفر الباطن والكليات الجامعية التابعة لها في محافظات الخفجي والنعيرية وقرية العليا، مبينة أن التقديم يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، عبر بوابة التوظيف بالجامعة.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقاً طبياً، وحاصلاً على جميع مؤهلاته العلمية من جامعات سعودية أو جامعات معترف بها، وألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة محاضر على 35 سنة، مع استثناء المتقدمين لوظائف محاضر من الدارسين حالياً لدرجة الدكتوراه.
كما اشترطت أن يكون المتقدم على وظيفة محاضر حاصلاً في مرحلة البكالوريوس على تقدير جيد جداً فأعلى، وألا يقل تقدير المتقدم لوظيفة أستاذ مساعد عن تقدير “جيد” في مرحلة البكالوريوس، وعن تقدير “جيد جداً” في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
ويتوجب على المتقدم إرفاق “شهادة المعادلة” الصادرة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي حصل عليها من جامعات غير سعودية، وأن يكون نظام الدراسة في جميع المراحل (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) بالانتظام الكلي والتفرغ، مع امتداد التخصص بين تلك الدرجات العلمية، مع ضرورة إرفاق قرار الابتعاث أو الإيفاد إذا كان موظفاً حكومياً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الجامعة إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل الهوية الوطنية، والمؤهلات العلمية، والسجلات الأكاديمية وشهادة المعادلة (للدارسين في الخارج)، والخبرات الوظيفية (إن وُجدت) والسيرة الذاتية، مع إرفاق بيان خدمة إذا كان الموظف حكومياً.
وأكدت على ضرورة إفصاح المتقدمين عن الحالة الوظيفية لهم في القطاع الحكومي، كما يمكن للراغبين في الانتقال إلى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعات أخرى التقدم عبر بوابة الاستقطاب.